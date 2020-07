Autostrade: Gelmini, c'è poco da esultare, ingresso Cdp costa oltre 3 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad "Omnibus", su La7, è tornata a parlare di Autostrade. "Per due anni abbiamo ascoltato le promesse propagandistiche dei 5 Stelle, che dovevano portare alla revoca della concessione ad Autostrade - ha affermato -. Prendiamo atto che ieri hanno cambiato idea e della revoca non vi è traccia. Oggi ad essere soddisfatti sono solo i Benetton, ieri il titolo Atlantia ha guadagnato in Borsa più del 26 per cento. Non ha vinto lo Stato, non ha vinto l'interesse pubblico, ha vinto la nazionalizzazione, ha vinto lo statalismo, che dove è già stato applicato ha dato pessimi frutti e ha fatto incredibili danni. C'è ben poco da esultare, la maggioranza esulta perché ha superato un dossier difficile, rimangiandosi quello che avevano detto nelle scorse settimane e salvando la poltrona. L'Italia, invece, non ha nulla da esultare: l'ingresso di Cassa depositi e prestiti in Autostrade, da prime stime, costerà allo Stato tra i 3 e i 4 miliardi", ha concluso.(com)