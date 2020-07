Turchia: ministero dell'Interno, oltre 95 mila arresti da fallito colpo di Stato del 2016 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2016 il tentato golpe è stato condotto da una fazione all'interno delle forze armate turche che si sono organizzate come il Consiglio di pace in patria che ha tentato con una serie di operazioni ad Ankara e Istanbul di occupare alcuni luoghi strategici e simbolici tra cui il parlamento turco. Il tentato golpe, secondo le autorità di Ankara sarebbe stato organizzazione dai seguaci del movimento Hizmet fondato dal predicatore Fethullah Gulen dal 1999 in esilio negli Stati Uniti ed alleato di Erdogan. Durante molti edifici governativi, tra cui il parlamento turco e il palazzo presidenziale, sono stati bombardati. (Tua)