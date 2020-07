Grecia: restrizioni per romeni in arrivo via terra, obbligatorio tampone negativo a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi, per i romeni in arrivo in Grecia via terra diventa obbligatorio presentare un test negativo al Covid-19. I tamponi vanno fatti nelle strutture autorizzate, con 72 ore al massimo prima di entrare in Grecia e i certificati medici saranno rilasciati in lingua inglese. Lo riferisce la diplomazia di Bucarest con un comunicato. Anche in Ungheria sono entrate in vigore le regole applicabili alle persone in arrivo dalle zone gialle o rosse. La Romania è stata inclusa nella prima categoria, quindi i suoi cittadini potranno entrare nello stato confinante con certe condizioni. Saranno sottoposti ad un controllo medico alla frontiera e, se non ci saranno dei sospetti sul contagio dal nuovo coronavirus, potranno entrare in Ungheria dove rimarranno in quarantena o isolamento fiduciario per 14 giorni, fatta eccezione per le situazioni in cui presenteranno due tamponi negativi. Ai sensi delle nuove misure, il transito dell'Ungheria è consentito sui corridoi speciali. La Romania è inclusa nella lista delle restrizioni anche in Austria. Le autorità di Vienna hanno deciso di sospendere fino alla fine del mese i collegamenti aerei con la Romania e altri nove Stati, tra cui la Bulgaria, la Moldova e gli stati dei Balcani occidentali.(Rob)