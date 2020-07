Ue: commissario Jourova, Consiglio europeo leghi fondo ripresa a Stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riuniti nel Consiglio europeo che si terrà il 17 e 18 luglio, i capi di Stato e di governo dei paesi membri devono collegare il fondo dell'Ue per la ripresa dalla crisi del coronavirus a “uno Stato di diritto funzionante, con tribunali indipendenti”, perché “se non applichiamo questo principio ora non lo faremo mai”. È quanto dichiarato dal commissario europeo per la Giustizia, la Tutela dei consumatori e l'Uguaglianza di genere, Vera Jourova. Nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Handelsblatt”, Jourova ha commentato la proposta del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, secondo cui il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue per il periodo dal 2021 al 2017 dovrebbe raggiungere i 1.074 miliardi di euro. Allo stesso tempo, il fondo europeo per la ripresa dovrebbe disporre di una dotazione di 750 miliardi di euro. (segue) (Geb)