Ue: commissario Jourova, Consiglio europeo leghi fondo ripresa a Stato di diritto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Michel, l'Ue dovrebbe trattenere i finanziamenti per quegli Stati membri che presentano carenze nello Stato di diritto. A tal fine, sarebbe necessaria l'approvazione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio europeo. Per Jourova, la maggioranza qualificata è “eccessivamente elevata” e vi è il rischio che il meccanismo dello Stato di diritto diventi “una tigre di carta”. Secondo il commissario europeo per la Giustizia, la Tutela dei consumatori e l'Uguaglianza di genere, per tutelare lo Stato di diritto “abbiamo bisogno di una procedura che sia più efficace di quanto previsto attualmente dall'art. 7” del Trattato sull'Unione europea. (Geb)