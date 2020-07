Libano: proteste davanti al ministero dell'Energia contro razionamento elettricità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti, riuniti per denunciare il razionamento della corrente elettrica in corso da diverse settimane, chiedono al ministro dell'Energia, Raymond Ghajar, di dimettersi se "non trova una soluzione per rifornire le centrali elettriche di carburante", secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa nazionale "Nna". Inoltre, i manifestanti hanno anche chiesto la formazione di una commissione d'inchiesta giudiziaria per affrontare "lo sperpero e l'appropriazione indebita di fondi pubblici". Da parte sua, il ministro Ghajar ha annunciato l'arrivo imminente di una nuova nave che trasporta carburante destinato a una parte delle unità produttive gestite da Electricité du Liban (Edl). Inoltre, ha anche annunciato l'arrivo, la prossima settimana, di una seconda nave, il cui carburante consentirà al fornitore pubblico Edl di aumentare le sue capacità di circa 1.000 megawatt. (Res)