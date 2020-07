Regionali: Fratoianni (Leu), Sansa candidato presidente Liguria bella notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di Ferruccio Sansa come candidato presidente della Regione Liguria "è una bellissima notizia." Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, dopo che stanotte è stato raggiunto l'accordo tra Pd, M5s e sinistra per la candidatura unitaria del giornalista genovese. "Il suo è il profilo ideale - prosegue l'esponente di Leu in una nota - per interpretare una proposta di alternativa alla malaugurata esperienza del governo Toti." "Un grande in bocca al lupo a lui e alla Liguria - conclude Fratoianni -. Cambiare è possibile". (Com)