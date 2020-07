Usa-Cina: Washington considera restrizioni ai visti per membri del Partito comunista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta considerando l’ipotesi di imporre restrizioni ai visti d’ingresso per i membri del Partito comunista cinese e le loro famiglie. Lo scrive il “New York Times” citando quattro fonti informate sul dossier. La proposta, contribuirebbe senza dubbio al crescente deterioramento delle relazioni bilaterali, è al momento in forma di bozza. Essa autorizzerebbe il governo Usa a revocare i visti d’ingresso anche ai membri del partito (e alle rispettive famiglie) che già si trovano negli Stati Uniti, misura che porterebbe alla loro espulsione. Allo studio vi è anche l’ipotesi di limitare l’ingresso negli Usa al personale dell’Esercito popolare di liberazione e ai dirigenti delle compagnie pubbliche cinesi. In Cina il Partito comunista ha un totale di 92 milioni di membri. Inoltre, quasi tre milioni di cittadini cinesi hanno visitato gli Stati Uniti nel 2018, sebbene i viaggi si siano quasi del tutto interrotti a causa della pandemia di coronavirus. (segue) (Nys)