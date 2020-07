Usa-Cina: Washington considera restrizioni ai visti per membri del Partito comunista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le discussioni sulla nuova misura, scrive il “New York Times”, hanno coinvolto alti funzionari della Casa Bianca, del dipartimento di Stato e del dipartimento della Sicurezza nazionale. Il dibattito è attualmente incentrato in particolare sulla ricerca di una formula che eviti l’estensione delle restrizioni a tutti i membri del partito: una delle ipotesi sul tavolo è quella di sanzionare solo i 25 membri dell’Ufficio politico e le loro famiglie. Qualora varato, il provvedimento segnerebbe un altro importante capitolo della nuova Guerra fredda tra Usa e Cina, arricchitasi negli ultimi giorni di nuovi frizioni a proposito del trattamento della minoranza uigura nello Xinjiang e della nuova Legge sulla sicurezza nazionale imposta a Hong Kong da Pechino e tesa a penalizzare ogni forma di dissenso. Ieri il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha annunciato che il suo dipartimento “imporrà restrizioni ai visti per certi impiegati di compagnie tecnologiche cinesi come Huawei, che forniscono sostegno materiali a regimi che si macchiano di violazioni dei diritti umani e di abusi in tutto il mondo”. (segue) (Nys)