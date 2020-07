Usa-Cina: Washington considera restrizioni ai visti per membri del Partito comunista (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche ore più tardi da Pechino è giunta la notizia della convocazione dell’ambasciatore degli Stati Uniti Terry Branstad in segno di protesta contro l'adozione da parte del Congresso di Washington e la successiva firma da parte del presidente Donald Trump dell'Hong Kong Autonomy Act, che revoca i privilegi commerciali concessi all'ex colonia britannica. Lo ha annunciato il viceministro degli Esteri Zheng Zeguang dopo aver ricevuto il diplomatico statunitense. "La Cina - ha affermato Zheng - prenderà tutte le misure necessarie, incluse le sanzioni, contro le entità e gli individui statunitensi competenti al fine di proteggere i propri interessi". Trump aveva annunciato il 14 luglio la fine dello status speciale di Hong Kong secondo la legge statunitense per punire la Cina per quelle che ha definito "azioni oppressive" contro l'ex colonia britannica. Citando la decisione di Pechino di emanare la nuova Legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong, Trump ha firmato un ordine esecutivo in base al quale verrà posto fine al trattamento economico preferenziale per la città. "Nessun privilegio speciale, nessun trattamento economico speciale e nessuna esportazione di tecnologie sensibili", ha spiegato il capo della Casa Bianca conferenza stampa. Trump ha anche firmato un disegno di legge approvato dal Congresso degli Stati Uniti per penalizzare le banche che intrattengono rapporti commerciali con funzionari cinesi che applicano la nuova legge sulla sicurezza. "Oggi ho firmato la legislazione e un ordine esecutivo per sanzionare la Cina per le sue azioni aggressive contro il popolo di Hong Kong", ha affermato Trump. "Hong Kong sarà ora trattata come la Cina continentale", ha aggiunto. (segue) (Nys)