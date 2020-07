Usa-Cina: Washington considera restrizioni ai visti per membri del Partito comunista (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento interessa qualsiasi persona determinata a essere responsabile o complice di "azioni o politiche che minano i processi o le istituzioni democratiche a Hong Kong", secondo il testo del documento diffuso dalla Casa Bianca. Dirige anche i funzionari a "revocare le eccezioni di licenza per le esportazioni verso Hong Kong" e include la revoca del trattamento speciale per i titolari di passaporto di Hong Kong. Alla domanda se avesse in programma di parlare con il presidente cinese Xi Jinping, Trump ha dichiarato: "Non ho intenzione di parlargli". Trump ha detto che "nessuna amministrazione è stata più dura con la Cina di questa". Il presidente Usa ha anche attaccato il candidato presunto del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, spiegando che "l'intera carriera" di quest'ultimo "è stata un regalo al Partito comunista cinese" e che ora il programma economico dei Dem è ispirato da Bernie Sanders. (Nys)