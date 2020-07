Regno Unito: ministro Difesa, Londra deve prepararsi a "guerra sui satelliti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha avvertito che il Regno Unito deve prepararsi ad una "guerra sui satelliti". Lo riferisce il quotidiano britannico "The Times". Wallace ha dichiarato che gli sforzi della Cina e della Russia per sviluppare armi da utilizzare nello spazio sono fonte di "gravi preoccupazioni" per i satelliti che permettono la comunicazione e la navigazione online nel Regno Unito. "Ciò che è sopra di noi sarà spesso più importante di ciò che è di fronte a noi nelle guerre future", ha affermato il ministro della Difesa. Alexandra Stickings, ricercatrice del Royal United Services Institute, ha commentato che "ci sono diversi attori, non c'è bisogno di essere uno Stato molto potente a livello aerospaziale per avere un impatto sui satelliti". Una grande minaccia è rappresentata dai missili anti-satellite che vengono innescati a terra e da laser che possono danneggiare i satelliti colpendone i sensori ottici. (segue) (Rel)