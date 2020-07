Regno Unito: ministro Difesa, Londra deve prepararsi a "guerra sui satelliti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre armi che possono essere utilizzate per attaccare i satelliti sono frequenze ad alta intensità che interferiscono con l'elettronica interna, e sistemi cibernetici per sabotare i satelliti o le stazioni di controllo a terra. Stickings ha dichiarato che la Russia ha già fatto delle prove sulla manovra dei satelliti, e ha aggiunto che la preoccupazione maggiore "riguarda quanto possono avvicinarsi, e se possono interferire con l'attività e intercettare informazioni". Il ministro della Difesa ha dichiarato che in materia di guerra sui satelliti e di cibernetica più in generale, il Regno Unito deve imparare da altri paesi come la Turchia. (Rel)