Francia: premier Castex, obbligo mascherine in luoghi chiusi dalla prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'utilizzo della mascherina sarà obbligatorio nei luoghi pubblici chiusi a partire dalla prossima settimana. Lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, intervenendo al Senato. Nel corso di un'intervista rilasciata il 14 luglio, il presidente Emmanuel Macron aveva evocato il primo agosto come data indicativa per cominciare ad imporre l'utilizzo della mascherina. La data, però, "suscitava qualche interrogativo", ha detto Castetx, spiegando che "il decreto entrerà quindi in vigore la settimana prossima".(Frp)