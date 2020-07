Rientro a settembre: il Cts chiarisce se e quando i docenti dovranno indossare la mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il docente che sta a due metri di distanza - da misurarsi tra la cattedra e il primo banco - può togliersi la mascherina quando deve parlare con i suoi studenti. E' quanto afferma Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), sentito dalla rivista specializzata "Orizzonte Scuola". "L’uso della mascherina è obbligatorio quando le persone si muovono ed entrano a contatto con altri - spiega Miozzo - il docente che mantiene rispettosamente le distanze (tra cattedra e primo banco) può togliersi la mascherina quando deve parlare con i suoi studenti per varie ragioni, sia perché vengono meno i presupposti per il contagio e poi perché è possibile che anche il ragazzo non udente possa così comprendere la lezione, leggendo il labiale del proprio insegnante". Al contrario, per quanto concerne i momenti in cui indossare la mascherina, il docente "la deve mantenere quando cammina tra i banchi, quando va in corridoio o nelle aree comuni". (Res)