Cooperazione: Del Re, uguaglianza di genere è necessaria alla ripresa dalla crisi

- La viceministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale Emanuela Del Re ha partecipato alla sessione d'apertura della conferenza "Women in Industry and Innovation", organizzata dall'Unido (United Nations Industrial Development Organization) nell'ambito del progetto a sostegno dell'imprenditoria femminile nel Medio Oriente e Nord Africa ("Promoting women empowerment for inclusive and sustainable industrial development in the Mena region"), finanziato dalla Cooperazione italiana. Del Re ha ricordato come l'uguaglianza di genere sia una priorità assoluta della nostra Cooperazione. "La sola via verso una crescita forte e inclusiva passa attraverso un pieno spiegamento del ruolo femminile nei contesti imprenditoriali e di leadership" – ha detto Del Re – "La Cooperazione italiana si concentra sul settore rurale e sostiene il settore privato, garantendo la partecipazione femminile nella forza lavoro agricola, aumentando il loro accesso ai servizi finanziari e incoraggiando la loro leadership". (segue) (Com)