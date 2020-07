Cooperazione: Del Re, uguaglianza di genere è necessaria alla ripresa dalla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti in corso nell'aera Mena, ha evidenziato la viceministro, tendono a "cambiare la mentalità, creando attenzione ai problemi di genere e aprendo aree di business laddove alle donne era normalmente vietato l'accesso". "L'emancipazione di genere sarà una delle principali linee d'azione della prossima Presidenza italiana del G20 che si concentrerà su una ripresa economica dalla pandemia che sia resiliente, inclusiva e sostenibile" – ha proseguito – "La partecipazione della donne e la correzione delle disuguaglianze di genere è vitale per una ripresa effettiva dalla crisi". "L'eguaglianza di genere non e' solo per le donne: e' per tutti" – ha concluso la viceministro – "Non possiamo creare cambiamento nel mondo se solo la metà di noi sono coinvolti. Senza le abilità, la leadership, la resilienza e la creatività femminili, in Italia, in Europa e nel mondo intero, la ripresa non sarà possibile". (Com)