Ucraina: parlamento nomina Kirill Shevchenko come nuovo governatore Banca nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento ucraino ha nominato Kirill Shevchenko come nuovo governatore della Banca nazionale (Nbu). Lo riferisce l'agenzia di stampa "Interfax Ucraina". Con 332 voti positivi, la Verkhovna Rada, il monocamerale di Kiev, ha scelto Shevchenko come successore del dimissionario Yakiv Smolii. Ex direttore di UkrGasBank, Shevchenko ha detto che la Nbu proseguirà i suoi sforzi per garantire la stabilità finanziaria del sistema bancario dell'Ucraina e assicurare la crescita economica. (segue) (Rum)