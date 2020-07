Ue: premier portoghese Costa, è pericoloso collegare negoziati su Fondo ripresa a valori stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mettere i principi dell’Unione europea e la discussione sullo stato di diritto allo stesso livello dei negoziati sul Fondo per la ripresa non vuol dire difendere i valori Ue, ma “monetizzarli”. Lo ha scritto il premier portoghese Antonio Costa, in una lettera pubblicata sul quotidiano “Publico”, in cui risponde a chi propone di condizionare l’accesso ai sussidi Ue per la ripresa post-coronavirus al rispetto dei principi sullo stato di diritto e alle disposizioni previste dall’articolo 7 del Trattato dell’Unione europea. Costa ritiene che i due argomenti non siano legati, e che andare avanti su questa strada porterebbe a conseguenze negative. “Non siamo ingenui. Volendo trasferire le questioni relative al quadro dell'articolo 7 nel dibattito sul bilancio Ue, ponendo una verifica sullo stato di diritto come condizionalità dell'accesso ai fondi, ha solo un effetto pratico: trasferire al gruppo di Visegrad l'onere di bloccare la creazione del Fondo per la ripresa”, finendo inoltre per “togliere un peso” ai cosiddetti “paesi frugali”. Il premier portoghese crede quindi che “non cambierebbe nulla in Ungheria o in Polonia, mentre l'Europa continuerebbe la propria agonia nella drammatica crisi economica e sociale che stiamo vivendo”.“La verità è che, naturalmente, non è possibile agire contro un paese, per qualsiasi motivo, nel quadro di un processo decisionale che dipende dal veto dell'interessato, come nel caso della negoziazione di fondi comunitari”, ha spiegato ancora Costa, ribadendo la pericolosità di questo atteggiamento in sede europea. (segue) (Spm)