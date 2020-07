Scuola: test sierologici per i docenti, il Cts chiarisce se saranno obbligatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obbligatorietà per i docenti di effettuare i test sierologici per diagnosticare il coronavirus è un atto di imposizione che non può essere proposta dal Comitato Tecnico Scientifico (Cts). E' quanto afferma Agostino Miozzo, coordinatore del Cts stesso, sentito dalla rivista specializzata "Orizzonte Scuola". Sottolineando come l'organismo scientifico non abbia la possibilità di rendere obbligatori i test anti-Covid per il personale scolastico, Miozzo ha affermato che il Cts si limita a suggerire "al decisore politico della azioni da intraprendere". "Se noi avessimo potuto normare questa situazione - conclude il coordinatore - l’avremmo resa obbligatoria, non siamo noi, però, a decidere. Riteniamo però che dovrebbe il test dovrebbe essere obbligatorio, perché è un test a tutela della persona, di chi sta intorno a lui e dei ragazzi”. (Rin)