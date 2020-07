Ambiente: Sala, andrò avanti anche scontentando qualcuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in un messaggio su Facebook, ha ribadito la sua visione ambientalista della città: "Il mio credo ambientalista sta nei fatti, non nei dibattiti salottieri. Come un fatto sono i 35 km di nuove piste ciclabili che stiamo facendo a Milano. Come un altro fatto è C40 Cities, indiscutibilmente la più importante organizzazione delle grandi città internazionali, ha scelto me e Milano per guidare la Task Force che sta mettendo a punto una strategia per uscire da questa crisi, costruendo un percorso verso una società più giusta e verde". "Ovviamente non tutti saranno d’accordo - ha proseguito Sala - ma è necessario che io sia il più chiaro possibile con i milanesi rispetto la mia visione di città. Andrò avanti, agendo, certamente scontentando qualcuno, ma ragionando con la mia testa. Non omologandomi al pensiero che appare come dominante al momento, ma cercando sempre di guardare al futuro. Perché alla fine di tutto c’è una sola verità: amo Milano". (Com)