Decreto Rilancio: Gallone (FI), no fiducia a governo inadeguato

- Forza Italia non voterà l"a fiducia a questo decreto che di rilancio ha solo il titolo e che arriva in Aula addirittura senza relatore". Lo ha dichiarato Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, durante la discussione generale in Senato sul dl Rilancio. "Non daremo la fiducia a un governo che non ha mai dato fiducia ai cittadini e li umilia imbavagliando i rappresentanti del popolo italiano - ha aggiunto la senatrice - Non possiamo dare la fiducia a questo esecutivo per rispetto dei professionisti che non hanno ricevuto fondi; delle madri costrette a lasciare il lavoro per seguire i figli; dei presidi e dei docenti sui quali avete scaricato tutte le responsabilità di una scuola che è stata l'ultimo dei vostri pensieri; del mondo agricolo a cui non avete concesso i voucher per far lavorare gli italiani - ha affermato la senatrice Gallone - Non vi daremo la fiducia per rispetto del settore dell'automotive e del trasporto privato, del turismo, dell'edilizia, dello spettacolo. Siete inadeguati, incapaci di vivere nella realtà. Uscite dal mondo dei social e dagli schermi tv, parlate alla gente e forse capirete che dietro la grande dignità del popolo si nascondono drammi quotidiani terribili. E proprio per rispetto dell'Italia e degli italiani - ha concluso - non avrete la nostra fiducia". (com)