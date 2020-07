© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le imprese sono in difficoltà: urge un piano straordinario sulla detassazione del costo del lavoro. L'allarme lanciato dal rapporto Svimez sul rischio di perdita di posti di lavoro al Sud attende una risposta eccezionale dal Governo. Il premier Conte ascolti le imprese e non l'Europa". Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. (Com)