Italia-Libia: ministra Interno Lamorgese attesa oggi a Tripoli, previsto incontro con Sarraj (2)

- Lo scorso 2 luglio, il Viminale ha ospitato il primo incontro del comitato tecnico misto italo-libico per negoziare le modifiche al Memorandum d'intesa fra Italia e Libia del 2017. Al centro dei colloqui, definiti “positivi” da entrambe le parti, la proposta libica di modifica del Memorandum consegnata lo scorso 24 giugno al ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, dal capo del Consiglio presidenziale e premier del Gna, Fayez al Sarraj, durante una missione ufficiale a Tripoli. “Da una prima lettura, sembra che la proposta vada nella giusta direzione recependo la volontà italiana di rafforzare la piena tutela dei diritti umani”, aveva detto Di Maio al termine della sua missione in Libia. Era stato lo stesso capo della diplomazia italiana indicare il 2 luglio come data indicativa per l’incontro del comitato misto. (segue) (Res)