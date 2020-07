Italia-Libia: ministra Interno Lamorgese attesa oggi a Tripoli, previsto incontro con Sarraj (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intesa firmata il 2 febbraio del 2017 dall’allora premier italiano Paolo Gentiloni e il capo del Consiglio presidenziale libico Fayez al Sarraj ha una durata triennale, ma l’Italia ha optato per il rinnovo subordinato a modifiche: la volontà di non rispettare più l’intesa doveva essere manifestata per iscritto entro il 2 novembre, ma le autorità italiane hanno deciso di non avvalersi di questa possibilità. Al contrario, il governo di Roma ha scelto di proseguire la collaborazione con i libici con la possibilità di modificare il testo tramite uno scambio di note, durante il periodo della sua validità, quindi entro i prossimi tre anni. Gli emendamenti dovrebbero includere maggiori garanzie per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei migranti detenuti in Libia e la graduale chiusura dei centri di detenzione. Le modifiche dovrebbero inoltre essere concordate nelle riunioni del comitato misto composto da un numero di membri uguale tra le parti, “per individuare le priorità d’azione, identificare strumenti di finanziamento, attuazione e monitoraggio degli impegni assunti”, come previsto dall’articolo 3 del Memorandum. (segue) (Res)