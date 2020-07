Italia-Libia: ministra Interno Lamorgese attesa oggi a Tripoli, previsto incontro con Sarraj (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ufficiale della Guardia costiera libica di Tripoli, Muhammad al Hani, ha affermato che il Memorandum d'intesa fra Italia e Libia del 2017 "non contraddice i diritti umani" e si prefigge di "arginare il fenomeno migratorio sulla base delle nostre capacità, che sono limitate alle risorse disponibili". Intervistato da "Agenzia Nova" alla vigilia della visita della ministra dell'Interno dell'Italia, Luciana Lamorgese, attesa domani a Tripoli, Al Hani ha aggiunto che la Libia è "vittima" del fenomeno dell'immigrazione clandestina e non ha la capacità di affrontarlo da sola. "La soluzione di base è sostenere l'Africa sub-sahariana, che è il fonte dei flussi migratori e non una zona di transito come la Libia", ha detto Al Hani. L'ufficiale ha sottolineato che i centri di detenzione nella Libia occidentale sono affollati di migranti provenienti da diversi paesi del mondo, mentre il numero di imbarcazioni intercettate nel Mediterraneo è in aumento ogni giorno. Solo ieri, 14 luglio, la Guardia costiera libica ha annunciato di aver intercettato una nave che trasportava 86 migranti illegali diretti verso la costa italiana. Al Hani ha detto che il mese di giugno ha assistito a un notevole aumento dei tentativi di emigrazione attraverso il Mediterraneo verso l'Italia e il resto d'Europa, nonostante lo scoppio della pandemia da coronavirus. Al Hani ha previsto un incremento delle partenze dato che i mesi di luglio, agosto e settembre vedono ogni anno numerosi tentativi di traversata del Mediterraneo centrale sfruttando il bel tempo. (segue) (Res)