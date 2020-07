Italia-Libia: ministra Interno Lamorgese attesa oggi a Tripoli, previsto incontro con Sarraj (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha registrato un netto aumento del numero di migranti fermati e rimandati in Libia nel primo semestre 2020: 5.775 migranti contro i circa 3.800 dello stesso periodo del 2019. In tutto l’anno scorso sono 9.225 i migranti fermati e riportati a terra dai guardacoste libici. In Italia, secondo i dati diffusi dal Viminale, sono sbarcati finora 9.706 migranti, in netto aumento rispetto ai 3.186 sbarchi dello stesso periodo del 2018, ma ancora lontano dai 17.374 migranti registrati nello stesso periodo del 2017. Da giovedì scorso, 9 luglio, vi sono stati ben 2.152 sbarchi sulle coste italiane. In particolare giovedì (9 luglio) sono sbarcati 138 migranti, venerdì (10 luglio) altri 689, sabato (11 luglio) 362, domenica (12 luglio) 209, lunedì (13 luglio) 349, martedì (14 luglio), mentre alle 8:00 di ieri erano stati registrati altri 59 sbarchi. Il dato relativo ai primi 15 giorni del mese di luglio (2.756 sbarchi) è superiore ai dati dell’intero mese di luglio 2019 (1.969) e di luglio 2018 (1.831). (segue) (Res)