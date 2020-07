Libia: Lamorgese oggi in visita a Tripoli, incontrerà anche Sarraj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno dell’Italia, Luciana Lamorgese, è attesa oggi, 16 luglio, a Tripoli, la capitale della Libia, per incontri di altissimo livello nella sua prima visita ufficiale all'estero post-coronavirus. Sul tavolo i temi del contrasto ai flussi migratori illegali e della lotta al terrorismo. La titolare del Viminale sarà accompagnata dal nuovo direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, profondo conoscitore del dossier libico. La ministra avrà una prima sessione plenaria con il presidente del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj, il ministro degli Affari esteri, Mohamed Siala, il vicepremier Ahmed Maiteeq e l’omologo Fathi Bashaga. Con il collega libico originario della “città-Stato” di Misurata, la “Sparta” libica sede dell’ospedale militare da campo installato dall’Italia durante la battaglia contro lo Stato islamico a Sirte, è previsto poi un colloquio più approfondimento sempre sui flussi migratori, la minaccia terroristica e le modifiche al Memorandum d'intesa fra Italia e Libia del 2017 sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere. Non solo: la titolare del dicastero dell’Interno sta preparando anche una visita in Tunisia la cui agenda è ancora in fase di definizione e che si svolgerà nei prossimi in giorni.Lo scorso 2 luglio, il Viminale ha ospitato il primo incontro del comitato tecnico misto italo-libico per negoziare le modifiche al Memorandum d'intesa fra Italia e Libia del 2017. Al centro dei colloqui, definiti “positivi” da entrambe le parti, la proposta libica di modifica del Memorandum consegnata lo scorso 24 giugno al ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, dal capo del Consiglio presidenziale e premier del Gna, Fayez al Sarraj, durante una missione ufficiale a Tripoli. “Da una prima lettura, sembra che la proposta vada nella giusta direzione recependo la volontà italiana di rafforzare la piena tutela dei diritti umani”, aveva detto Di Maio al termine della sua missione in Libia. Era stato lo stesso capo della diplomazia italiana indicare il 2 luglio come data indicativa per l’incontro del comitato misto.L’intesa firmata il 2 febbraio del 2017 dall’allora premier italiano Paolo Gentiloni e il capo del Consiglio presidenziale libico Fayez al Sarraj ha una durata triennale, ma l’Italia ha optato per il rinnovo subordinato a modifiche: la volontà di non rispettare più l’intesa doveva essere manifestata per iscritto entro il 2 novembre, ma le autorità italiane hanno deciso di non avvalersi di questa possibilità. Al contrario, il governo di Roma ha scelto di proseguire la collaborazione con i libici con la possibilità di modificare il testo tramite uno scambio di note, durante il periodo della sua validità, quindi entro i prossimi tre anni. Gli emendamenti dovrebbero includere maggiori garanzie per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei migranti detenuti in Libia e la graduale chiusura dei centri di detenzione. Le modifiche dovrebbero inoltre essere concordate nelle riunioni del comitato misto composto da un numero di membri uguale tra le parti, “per individuare le priorità d’azione, identificare strumenti di finanziamento, attuazione e monitoraggio degli impegni assunti”, come previsto dall’articolo 3 del Memorandum.Un ufficiale della Guardia costiera libica di Tripoli, Muhammad al Hani, ha affermato che il Memorandum d'intesa fra Italia e Libia del 2017 "non contraddice i diritti umani" e si prefigge di "arginare il fenomeno migratorio sulla base delle nostre capacità, che sono limitate alle risorse disponibili". Intervistato da "Agenzia Nova" alla vigilia della visita della ministra dell'Interno dell'Italia, Luciana Lamorgese, attesa domani a Tripoli, Al Hani ha aggiunto che la Libia è "vittima" del fenomeno dell'immigrazione clandestina e non ha la capacità di affrontarlo da sola. "La soluzione di base è sostenere l'Africa sub-sahariana, che è il fonte dei flussi migratori e non una zona di transito come la Libia", ha detto Al Hani. L'ufficiale ha sottolineato che i centri di detenzione nella Libia occidentale sono affollati di migranti provenienti da diversi paesi del mondo, mentre il numero di imbarcazioni intercettate nel Mediterraneo è in aumento ogni giorno. Solo ieri, 14 luglio, la Guardia costiera libica ha annunciato di aver intercettato una nave che trasportava 86 migranti illegali diretti verso la costa italiana. Al Hani ha detto che il mese di giugno ha assistito a un notevole aumento dei tentativi di emigrazione attraverso il Mediterraneo verso l'Italia e il resto d'Europa, nonostante lo scoppio della pandemia da coronavirus. Al Hani ha previsto un incremento delle partenze dato che i mesi di luglio, agosto e settembre vedono ogni anno numerosi tentativi di traversata del Mediterraneo centrale sfruttando il bel tempo.L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha registrato un netto aumento del numero di migranti fermati e rimandati in Libia nel primo semestre 2020: 5.775 migranti contro i circa 3.800 dello stesso periodo del 2019. In tutto l’anno scorso sono 9.225 i migranti fermati e riportati a terra dai guardacoste libici. In Italia, secondo i dati diffusi dal Viminale, sono sbarcati finora 9.706 migranti, in netto aumento rispetto ai 3.186 sbarchi dello stesso periodo del 2018, ma ancora lontano dai 17.374 migranti registrati nello stesso periodo del 2017. Da giovedì scorso, 9 luglio, vi sono stati ben 2.152 sbarchi sulle coste italiane. In particolare giovedì (9 luglio) sono sbarcati 138 migranti, venerdì (10 luglio) altri 689, sabato (11 luglio) 362, domenica (12 luglio) 209, lunedì (13 luglio) 349, martedì (14 luglio), mentre alle 8:00 di ieri erano stati registrati altri 59 sbarchi. Il dato relativo ai primi 15 giorni del mese di luglio (2.756 sbarchi) è superiore ai dati dell’intero mese di luglio 2019 (1.969) e di luglio 2018 (1.831).Il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, ha recentemente affermato che la Libia "è stata lasciata sola di fronte ai flussi migratori illegali, costati enormi oneri finanziari". L’esponente del governo di Tripoli ha parlato nell’incontro 5+5 tenuto lunedì in videoconferenza con i colleghi di Italia, Germania, Francia, Spagna e Malta e gli omologhi di Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania. “L'Unione europea non ha ancora una visione chiara e unificata per combattere questo fenomeno", ha aggiunto Bashagha, citato dall’emittente televisiva “Libya Al Ahrar”. Il ministro ha detto che il suo governo propone l’inclusione anche di Sud Sudan, Ciad, Niger e Mali nel dossier della lotta all'immigrazione clandestina, sottolineando la necessità di adottare una strategia chiara per gestire la sicurezza, dato che la Libia è fondamentale per la stabilità nella regione. Nel suo discorso, Bashagha ha indicato che il Governo di accordo nazionale ha chiesto all'Unione Europea di fornirgli apparecchiature di monitoraggio elettronico per controllare i suoi confini, ribadendo la disponibilità del suo governo a cooperare con la sponda nord del Mediterraneo nella lotta contro la droga e la criminalità organizzata. (Res)