Nord Macedonia: elezioni, affluenza al 50,8 per cento ieri sera

- Sono stati 922.678 i cittadini recatisi ieri a votare in Macedonia del Nord alla chiusura dei seggi. Lo riferisce la Commissione elettorale centrale, precisando che le postazioni per il voto sono state aperte alle 7 di stamattina e chiuse alle 21. In termini percentuali, l'affluenza di ieri è stata pari al 50,8 per cento degli aventi diritto poco prima della chiusura dei seggi. Quella di ieri è stata la terza giornata di voto consecutivo per il rinnovo del parlamento nazionale. Lunedì 13 luglio hanno votato i positivi al Covid-19 presso le proprie abitazioni o nelle strutture in cui erano ricoverati. I votanti in quella giornata sono stati 723 secondo i dati della Commissione elettorale centrale. La seconda giornata ha visto votare le categorie più fragili dal punto di vista sanitario e i detenuti. Hanno votato ieri 8.325 malati cronici o infermi su un totale di 8.852, con un'affluenza relativa del 94,04 per cento. In 13 penitenziari hanno votato, su 1.657 iscritti nell'elenco degli elettori, 1.272 aventi diritto pari al 76,76 per cento in termini di affluenza. Nelle 17 case di cura hanno votato 234 cittadini fra i 357 aventi diritto, con un'affluenza relativa pari all'80,62 per cento. I 6 rifugiati interni conteggiati nell'elenco della seconda giornata non si sono presentati a votare. Le elezioni parlamentari si sono tenute in tre giornate distinte come misura di prevenzione contro la diffusione del Covid-19. Il processo di voto è stato seguito da circa duemila osservatori locali e stranieri. (Seb)