Pompeo: il nuovo summit Trump-Kim si terrà solo in presenza di “reali progressi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è disponibile a partecipare ad un nuovo summit con il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, solo in presenza di prospettive di “reali progressi” sul fronte del processo di denuclearizzazione di Pyongyang. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. “I nordcoreani hanno inviato segnali contrastanti. La verità però è che il presidente Trump vuole partecipare ad un summit sono se avrà la convinzione che sia sufficientemente probabile conseguire progressi reali verso gli accordi sottoscritti a Singapore”, ha detto il segretario di Stato, riferendosi al primo summit tra i due leader, nel 2018. In quell’occasione, Trump aveva promesso al leader nordcoreano garanzie di sicurezza in cambio della “completa” denuclearizzazione della Penisola Coreana. Da allora i leader dei due paesi si sono incontrati in altre due occasioni, senza riuscire però a conseguire altri risultati concreti verso la normalizzazione delle relazioni bilaterali. Secondo Pompeo, “in questo momento la Corea del Nord ha scelto una condotta che non consente di giungere a una potenziale soluzione. Speriamo che cambino idea”. Al contempo, il segretario di Stato ha sottolineato che gli sforzi diplomatici condotti da Washington e dalla Corea del Sud hanno prodotto risultati concreti, a cominciare dallo stop ai test balistici a lungo raggio e nucleari da parte di Pyongyang.L’organizzazione di un nuovo summit tra i leader di Stati Uniti e Corea del Nord entro la fine del 2020 è improbabile, a meno che Washington muti il proprio atteggiamento nei confronti di Pyongyang. Lo ha dichiarato il 10 luglio la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, commentando gli sforzi diplomatici in tal senso intrapresi da Corea del Sud e Stati Uniti, e le parole di apertura al dialogo recentemente pronunciate dal presidente Usa Donald Trump. Kim, citata dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), ha dichiarato che la Corea del Nord non può permettersi di proseguire la denuclearizzazione in un contesto di stallo del dialogo con gli Stati Uniti. Nei giorni scorsi Seul ha sollecitato l’inviato speciale Usa per la Penisola coreana, Stephen Biegun, ad intensificare gli sforzi diplomatici per riavviare il dialogo sulla denuclearizzazione con il Nord. Biegun, in visita in Corea del Sud, ha incontrato funzionari sudcoreani anche ieri, per discutere iniziative tese a rilanciare il “processo di pace” nella Penisola coreana, ha dichiarato l’ufficio del presidente sudcoreano Moon Jae-in. Le dichiarazioni di Kim Yo-jong sono state colte positivamente da Seul, che secondo la stampa sudcoreana vi ha colto un’apertura condizionata.L’inviato speciale Usa per la Penisola Coreana, il vicesegretario di Stato Stephen Biegun, ha tenuto la scorsa settimana colloqui con il ministro degli Esteri sudcoreano, Kang Kyung-wha, con il viceministro Cho Sei-young e con l’omologo Lee Do-hoon nel corso della sua visita Seul. Lo riferisce la stampa sudcoreana. I colloqui tra l’inviato Usa e i vertici della diplomazia sudcoreana hanno riguardato una serie di questioni, dalla risposta al coronavirus sino ai negoziati tuttora in corso sulla ridefinizione degli oneri reciproci per lo stazionamento delle forze Usa in territorio sudcoreano. Biegun ha anche discusso il recente rimpasto dei responsabili della politica inter-coreana effettuato dal presidente sudcoreano Moon Jae-in, dopo la demolizione dell’Ufficio di collegamento di Kaesong da parte della Corea del Nord. Dopo l’incontro, Cho e Biegun hanno ribadito che i rispettivi paesi restano determinati a lavorare per la pace e la denuclearizzazione nella Penisola coreana, e ad ottenere progressi concreti in tal senso entro la fine di quest’anno. Biegun ha incontrato anche il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale di Moon, Suh Hoon, che da capo dell’intelligence di Seul aveva giocato un ruolo di primo piano nel facilitare i faccia a faccia tra il presidente Usa, Donald trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un, tra il 2018 e il 2019.La Corea del Nord ha ribadito il 7 luglio di non essere intenzionata a condurre colloqui con gli Stati Uniti, poche ore prima dell’arrivo a Seul di Biegun. Kwon Jong-gun, direttore generale del ministero degli Esteri nordcoreano incaricato degli affari Usa, ha diffuso una nota escludendo l’ipotesi di mediazioni per un nuovo incontro tra funzionari dei due paesi. Nella nota, Kwon ricorda che il viceministro degli Esteri nordcoreano, Choe Son-hui, ha già escluso l’ipotesi di colloqui tra rappresentanti dei due paesi. “Sarà esplicito ancora una volta. Non abbiamo alcuna intenzione di condurre un faccia a faccia con gli Stati Uniti”, ha affermato Kwon nella nota rilanciata dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”). Lo scorso fine settimana, il viceministro Choe ha accusato Washington di voler ricomporre il dialogo solo come “strumento per far fronte alla sua crisi politica (interna)”. L’ipotesi di un nuovo incontro tra il presidente Usa, Donald Trump, e il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ripreso piede nelle ultime settimane, specie dopo che il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha dichiarato di voler lavorare in tale senso prima delle prossime elezioni presidenziali Usa, in programma nel mese di novembre.La scorsa settimana il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Usa Donald Trump, Robert O’Brien, ha sollecitato la Corea del Nord a evitare ulteriori provocazioni e tornare al tavolo dei negoziati. Gli Stati Uniti, ha detto O’Brien, auspicano “un radioso futuro economico” per la Corea del Nord, e il rpesidente Trump resta determinato a conseguire una “pace durevole” tra i due paesi. O’Brien, che ieri è intervenuto a un seminario virtuale ospitato dal think tank Center for the National Interest, ha però riconosciuto che da almeno un anno a questa parte i “progressi tangibili” sul fronte negoziale sono stati limitati. “La porta del dialogo e del progresso, però, resta aperta”, ha affermato O’Brien. Nei giorni scorsi, funzionari dell’amministrazione Trump hanno definito improbabile un nuovo incontro tra il presidente e il leader nordcoreano, Kim Jong-un, prima delle elezioni presidenziali Usa in programma a novembre.La Corea del Nord ha demolito il 16 giugno l’ufficio di collegamento inter-coreano, inaugurato nel 2018 a Kaesong, abbattendo con esso gli sforzi di distensione profusi dall’amministrazione del presidente sudcoreano Moon Jae-in. Da settimane Pyongyang anticipava misure eclatanti, in risposta alle campagne di volantinaggio recentemente intraprese contro la leadership nordcoreana da una organizzazione privata della Corea del Sud, “Fighters for a Free North Korea” (“Combattenti per una Corea del Nord libera”, Ffnk). Il Nord ha dato seguito alle minacce nel primo pomeriggio di ieri, facendo esplodere l’edificio che era divenuto fulcro dell’interlocuzione diplomatica tra i due paesi. Una colonna di fumo si è sollevata da Kaesong, cittadina nordcoreana di confine nota anche perché ospita un centro industriale cogestito, rimasto inattivo sin dai primi anni Duemila. Foto della colonna di fumo causata dall’esplosione, scattate dal lato sudcoreano del confine tra le due Coree, sono state pubblicate dalla stampa sudcoreana e dal ministro dell’Unificazione di Seul, che ha preso atto con apparente impotenza del fallimento dei tentativi di disinnescare la crisi profusi da Seul nell’arco delle ultime due settimane. Con la demolizione dell’Ufficio di collegamento, Pyongyang sembra voler proclamare, anche sul piano dell’immagine, la fine del dialogo sulla denuclearizzazione e la de-escalation intrapreso dal Nord nel 2018: tale processo era stato inaugurato quell’anno da un’altra esplosione, con cui il Nord aveva demolito, di fronte a delegazioni della stampa internazionale, il sito sotterraneo per i test nucleari di Punggye-ri.Poche ore dopo l’esplosione, la notizia della demolizione dell’Ufficio di Kaesong è stata ufficializzata dai media di Stato nordcoreani: l’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” ha confermato che “alle ore 14.50 di oggi l’Ufficio di collegamento è stato tragicamente abbattuto con una terrificante esplosione”. L’avvenimento, ha aggiunto “Kcna”, esprime “la giusta rabbia del popolo nei confronti dei rifiuti umani (i responsabili dei volantinaggi contro Pyongyang) e di quanti hanno dato loro asilo, e la volontà paghino severamente i loro crimini”. Il ministro dell’Unificazione sudcoreano, Kim Yeon-chul, ha tenuto una informativa parlamentare d’urgenza questo pomeriggio, ed ha parlato di “un evento atteso”: un riferimento alle recenti minacce formulate da Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un. Da giorni il Nord non rispondeva ai quotidiani tentativi di Seul di stabilire contatti telefonici tramite l’Ufficio di collegamento demolito oggi; nei giorni scorsi, Pyongyang aveva anzi formalmente annunciato l’interruzione di tutti i canali di comunicazione istituiti a seguito dei vertici inter-coreani del 2018, incluse le reciproche linee dirette tra gli uffici di presidenza e le Forze armate dei due paesi. Il personale sudcoreano dell’Ufficio di collegamento, invece, era stato ritirato da Seul già all’inizio di quest’anno, in risposta all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus.L’Ufficio di collegamento inter-coreano, un moderno edificio a quattro piani realizzato a tempo record dai due paesi, nel pieno della parentesi di dialogo interrottasi lo scorso anno, sorgeva proprio all’interno del parco industriale cogestito di Kaesong, a simboleggiare la volontà dei due paesi di intraprendere una storica stagione di cooperazione per lo sviluppo economico. Tale obiettivo, alimentata da ambiziosi piani di sviluppo infrastrutturale del Nord e delle infrastrutture di collegamento tra i due paesi, risalenti all’epoca dell’occupazione coloniale giapponese, non si è mai concretizzato. Seul non è stata in grado di superare gli ostacoli posti dal doppio regime sanzionatorio imposto alla Corea del Nord dal Consiglio di sicurezza Onu e dagli Stati Uniti. Dietro lo sdegno ostentato da Pyongyang per le campagne di volantinaggio ostili – una costante dell’attivismo sudcoreano da decenni a questa parte – è facile leggere la frustrazione del Nord per le mancate opportunità di sviluppo prospettate da Usa e Corea del Sud nel 2018; ormai da due anni gli Stati Uniti chiedono al Nord progressi concreti sul fronte della denuclearizzazione; il regime nordcoreano, dal canto proprio, sostiene di aver già dimostrato sufficiente buona fede, e di aver ricevuto dagli Usa e dai suoi alleati soltanto una prosecuzione della cosiddetta “campagna di massima pressione sanzionatoria” coordinata da Washington.La leadership nordcoreana ha però riservato il proprio sdegno soprattutto all’amministrazione del presidente sudcoreano Moon, a dispetto degli sforzi dialettici di distensione incessantemente condotti da quest’ultimo anche nelle ultime ore. Pyongyang pare contestare a Seul di essersi proposta sul piano internazionale come mediatrice tra le istanze della Corea del Nord e degli Stati Uniti, ma di essersi allineata nei fatti alla linea dettata da questi ultimi. Per due anni il Nord ha atteso che la Corea del Sud assumesse una linea autonoma, avviando la cooperazione concreta tra le due Coree anche al costo di sfidare l’intransigenza degli Usa. L’incapacità del socialdemocratico Moon di muovere in questo senso è senza dubbio costata al regime nordcoreano un significativo danno d’immagine sul piano interno: tra la fine del 2017 e l’inizio del 2019, infatti, Kim e i suoi più stretti collaboratori hanno promosso con forza i potenziali benefici di un approccio dialettico alle richieste di denuclearizzazione provenienti dalla comunità internazionale. La mancata concretizzazione di tali benefici potrebbe aver alimentato resistenze e tensioni all’interno del Partito del lavoro nordcoreano, contribuendo al brusco irrigidimento diplomatico manifestato dal Nord dopo la temporanea scomparsa di Kim, alla fine dello scorso aprile. (Res)