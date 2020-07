Russia: più di 130 arresti alla manifestazione di Mosca contro emendamenti Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Mosca ha arrestato 132 partecipanti alle proteste spontanee contro gli emendamenti alla Costituzione. Lo ha reso noto l'agenzia "Interfax". Secondo l'organizzazione OVD-Info, sarebbero 142 le persone arrestate. Tra le persone arrestate anche giornalisti e la deputata comunale Julia Galyamina, promotrice della raccolta di firme organizzata in Piazza Pushkin intorno alle 19:00. I partecipanti all'azione di protesta hanno raccolto firme per sostenere una richiesta di annullamento degli emendamenti alla Costituzione. Dopo circa due ore, è partito un corteo a cui hanno preso parte circa 300 persone, mentre la polizia ha iniziato ad arrestare i manifestanti. Anche a San Pietroburgo si è tenuta una manifestazione contro gli emendamenti alla Costituzione. I partecipanti alle azioni di protesta nella "capitale settentrionale" hanno raccolto oltre un migliaio di firme. La polizia non ha interferito con la manifestazione.(Rum)