- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha rinnovato il suo avvertimento ai civili a rischio per la presenza di mine e trappole esplosive nel sud di Tripoli. In una dichiarazione, la missione ha consigliato ai cittadini di non avvicinarsi o toccare oggetti esplosivi e resti di guerra, chiedendo loro di informare le autorità competenti di eventuali oggetti simili trovati in quella zona. (Lit)