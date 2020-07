Libia: delegazione Usa incontra Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar ha incontrato ieri a Rajma, in Cirenaica una delegazione militare e politica statunitense di alto livello. Secondo fonti non ufficiali, citate dal quotidiano "Al Sharq al Awsat", la delegazione aveva una proposta Usa per evacuare la regione mezzaluna petrolifera da qualsiasi forza militare con la supervisione di forze europee sotto l'egida delle Nazioni Unite. Fonti vicine a Hafter l'hanno descritta come "l'ultima possibilità" per raggiungere un accordo di cessate il fuoco. (Bel)