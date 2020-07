Ue: Gentiloni, Fondo ripresa sarà approvato al Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per la ripresa Ue "sarà approvato" in occasione del prossimo Consiglio europeo del 17-18 luglio. Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "Les Echos". "Sono fiducioso", ha affermato Gentiloni. "Per la prima volta nella storia, avremo un coordinamento delle nostre politiche economiche e delle nostre raccomandazioni, non più basato su meccanismo di sorveglianza ma su una immensa somma prestata collettivamente", ha detto il commissario europeo. "Se sarà trovato un accordo apriremo un nuovo capitolo della nostra storia europea comune. I piani di rilancio saranno costruiti per ogni Stato e dovranno in seguito ricevere l'avallo di altri Stati in condizioni da definire ma dove la Commissione dovrà avere il suo posto", ha poi aggiunto l'ex presidente del Consiglio italiano. (segue) (Beb)