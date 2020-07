Ue: Gentiloni, Fondo ripresa sarà approvato al Consiglio europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gentiloni ha poi commentato la scelta del Tribunale dell'Ue, che ha annullato la decisione della Commissione, che obbligava Apple a versare 13 miliardi di euro all'Irlanda. "Analizzeremo questa decisione in profondità e decideremo a tempo debito la nostra reazione. Tuttavia, questo non cambia la nostra volontà, al contrario, e rafforza la necessità di avere migliori regole in Europa, sia contro l'ottimizzazione fiscale aggressiva e nel settore specifico del digitale", ha detto Gentiloni. (Beb)