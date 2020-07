Roma: scoperto museo "privato" a Monteverde, recuperati oltre 100 reperti archeologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ un vero e proprio "museo privato" quello scoperto dai finanzieri del Comando provinciale di Roma in un appartamento situato nel quartiere Monteverde, dove sono stati trovati 101 manufatti di pregio, alcuni risalenti all’epoca protostorica e altri all’età ellenistico-romana. Le fiamme gialle del III Nucleo operativo metropolitano hanno fermato una donna di nazionalità giordana, proprietaria dell'appartamento nel quale erano presenti ampolle in vetro, balsamari, piccole bottiglie con ansa, monete e medaglie, accuratamente sistemate in alcune bacheche. Tra i reperti, un rarissimo sigillo cilindrico mesopotamico di epoca protostorica con un’incisione di stile protodinastico, presumibilmente risalente al 2750 a.C.. La donna dovrà ora rispondere dei reati di detenzione abusiva di materiale archeologico e ricettazione dinanzi all’Autorità giudiziaria di Roma.(Rer)