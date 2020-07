Libano: capo delle forze di sicurezza, Arabia Saudita porta d’accesso agli Stati arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo delle forze di sicurezza del Libano, Abbas Ibrahim, ha avuto un colloquio con l’ambasciatore dell'Arabia Saudita a Beirut, Walid Bukhari. Lo riferisce il portale libanese "Naharnet". Ibrahim ha dichiarato che il Libano considera l’Arabia Saudita porta d’accesso agli Stati arabi e non sta cercando di rientrare in nessuna coalizione o alleanza, aggiungendo che "l'Arabia Saudita è il fratello maggiore del Libano" e che "nessuno sta assediando il governo, il quale sta lavorando e continuerà a lavorare con risultati che starà al popolo giudicare". Ibrahim ha affermato che "l'atmosfera è molto positiva" e che sta cercando ambiti di cooperazione tra Beirut e i paesi che sta visitando "non richiedendo depositi bancari. (...) Esiste un'integrazione economica araba di cui sia il Libano che gli Stati arabi dovrebbero beneficiare". Nei giorni scorsi, Ibrahim ha definito positiva la visita che ha recentemente effettuato a Kuwait City. Ibrahim ha dichiarato che le autorità kuwaitiane si sono dette disposte ad aiutare il Libano per quanto nelle loro capacità. (Res)