Libia: media arabi, pressioni internazionali su Haftar per ritirarsi da Sirte

- Sarebbero in corso forti pressioni a livello internazionale nei confronti del generale Khalifa Haftar per convincerlo a ritirare le sue forze da Sirte in direzione di Agedabia. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano panarabo di proprietà "Al Sharq al Awsat", se da un lato si rafforzano i venti di guerra in Libia, dall'altro fonti del giornale di proprietà saudita sostengono che sarebbero in corso trattative segrete tra diverse parti regionali e internazionali per convincere Haftar e i suoi alleati russi a lasciare Sirte per andare ad Agedabia. In cambio queste forze si impegnano a non sostenere il Governo di accordo nazionale libico (Gna) in caso volesse lanciare un attacco armato per conquistare Sirte e al Jufra. Il giornale parla anche di minacce statunitensi nei confronti di Haftar di isolamento e di sanzioni in caso dovesse ancora tenere una posizione di rifiuto della ripresa della produzione petrolifera. Fonti del giornale arabo parlando anche della possibilità che gli aerei turchi possano colpire direttamente la base di Rajma, fuori Bengasi, sede di Haftar in caso di conflitto aperto. Queste fonti sostengono che i caccia turchi avrebbero condotto una serie di manovre di recente davanti alle coste libiche provando anche un eventuale attacco alla base di Rajma. (Res)