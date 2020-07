Kuwait: smantellata rete di riciclaggio di denaro sporco legata a Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del Kuwait hanno smantellato una rete di riciclaggio di denaro sporco legata a Hezbollah. Lo riferisce il portale libanese "Naharnet". Fonti kuwaitiane hanno rivelato che le forze di sicurezza hanno perquisito varie sedi utilizzate dalla rete, tra cui un'abitazione nella zona di Bneider utilizzata dal capo delle mente, un cittadino iraniano. Le medesime fonti hanno aggiunto che la rete criminale è in attività da cinque anni e include anche due kuwaitiani, un egiziano e un cittadino belga-iracheno. Le operazioni di riciclaggio sarebbero avvenute tramite una banca nel Golfo che avrebbe provveduto a inviare il denaro in un paese della regione. L’operazione giunge pochi giorni dopo la visita in Kuwait da parte del capo delle forze di sicurezza del Libano, Abbas Ibrahim. Questi ha definito positiva la visita e ha dichiarato che le autorità kuwaitiane si sono dette disposte ad aiutare il Libano per quanto nelle loro capacità.(Res)