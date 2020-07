Imprese: Standard Ethics ha confermato il rating "EE" per A2A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha confermato il rating "EE" per A2A. La società fa parte dello Se Italian Index e dello Se European Multi-Utilities Index, come riferisce un comunicato stampa. Controllata dal Comune di Milano e dal Comune di Brescia, A2A S.p.A. è una multi-utility attiva nel campo della generazione, vendita e distribuzione di gas e di energia elettrica, teleriscaldamento, ciclo idrico integrato, raccolta e recupero dei rifiuti, mobilità elettrica, illuminazione pubblica. Nell'ambito delle società europee del settore, è tra quelle che meglio interpretano il percorso di decarbonizzazione così come delineato dall'Accordo di Parigi sul contenimento dei cambiamenti climatici e dalle successive politiche ambientali europee. Gli obbiettivi di riduzione delle emissioni appaiono ambiziosi e ben monitorati. L'intera rendicontazione Esg (Environmental, Social e Governance) è allineata alle buone pratiche europee. Negli ultimi anni, la società ha varato varie policy relative ad altri ambiti della sostenibilità ed ha aggiornato quelle già in essere. Nuovi obbiettivi, come politiche sulla diversità e politiche sulla parità di genere (anche ai massimi livelli) sono realizzabili. La visione di lungo periodo è positiva. (Com)