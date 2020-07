Russia: da oggi i moscoviti potranno ottenere gratuitamente per test Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 16 luglio, i cittadini di Mosca possono effettuare gratuitamente un test sul coronavirus mediante reazione a catena della polimerasi, registrandosi in una delle 162 cliniche della capitale russa. Lo ha annunciato il vice sindaco per lo sviluppo sociale, Anastasia Rakova. "Durante la pandemia, siamo riusciti a formare un potente servizio di test su polimerasi. Di conseguenza, la città può ora condurre in media fino a 50 mila analisi al giorno. Più di 4,3 milioni di test sono già stati effettuati a Mosca. Quando c'era un'alta incidenza, gli sforzi dei laboratori erano diretti ai pazienti con Covid-19, ai loro parenti e a coloro che si sospettava fossero contagiati. Ora che il numero di casi è in diminuzione, sono comparse capacità libere e siamo pronti a ridistribuirle in altre direzioni. A questo proposito, il sindaco Sergej Sobjanin ha preso una decisione, grazie alla quale ora tutti possono sottoporsi ad un test per il coronavirus gratuitamente. (Rum)