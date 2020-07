Nord Macedonia: elezioni, coalizione dell'ex premier Zaev ottiene maggioranza relativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione Noi possiamo, riunita attorno all'Unione socialdemocratica (Sdsm) dell'ex premier Zoran Zaev, ha ottenuto alle elezioni parlamentari la maggioranza relativa con il 36,12 per cento delle preferenze. Secondo i dati diramati dalla Commissione elettorale centrale, Noi possiamo distanzia di poco più di un punto la coalizione Rinnovamento per la Macedonia guidata dal partito che era all'opposizione anche nel precedente governo, l'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne) di Hristijan Mickoski. Rinnovamento per la Macedonia ottiene infatti il 34,85 per cento delle preferenze corrispondente a 44 seggi in parlamento a fronte dei 46 di "Noi possiamo". Il partito rappresentativo della componente albanese Dui è al terzo posto con l'11,3 per cento delle preferenze e 15 seggi in parlamento. Segue un'altra forza politica della componente albanese, AA, con l'8,52 per cento delle preferenze e 12 seggi in parlamento. Le altre forze che guadagnano dei mandati sono Levica, partito di sinistra che ottiene il 4,17 per cento e 2 seggi, e Dpa, altra forza della componente albanese, con l'1,51 per cento dei voti e 1 seggio in parlamento. (Seb)