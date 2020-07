Regno Unito: premier Johnson considera possibilità spostamento parte del governo a York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson sta considerando la possibilità di spostare parte della sede del governo da Londra alla città di York. Lo riporta il quotidiano britannico "Independent". Un ente indipendente si sta occupando di esaminare i programmi in base ai quali i parlamentari lavorerebbero altrove durante il progetto di ristrutturazione da miliardi di euro della sede di Westminster. Johnson ha inviato una lettera ai direttori dell'ente, suggerendo che la revisione dovrebbe considerare anche la possibilità di una nuova posizione fuori da Londra. "Il governo sta considerando la possibilità di creare un hub governativo a York, perciò avrebbe senso considerare questa città come una possibile posizione", ha scritto il primo ministro. "La revisione dovrebbe determinare come le diverse opzioni vengono valutate. I costi sono ovviamente un punto importante, ma ci sono anche altri fattori come l'interruzione del lavoro parlamentare, il tempo necessario per portare a termine il progetto, la sicurezza del luogo", ha notato Johnson. Il primo ministro ha aggiunto che la posizione del parlamento è una questione costituzionale, e che perciò l'opinione dei deputati dovrà essere presa in considerazione attentamente. (Rel)