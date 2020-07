Marocco: i prezzi di alcuni prodotti importati potrebbero aumentare del 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento marocchino ha approvato la proposta di legge finanziaria rettificativa senza modificare l'articolo relativo all'aumento dei dazi doganali su alcuni prodotti importati. Di conseguenza, i prezzi di questi prodotti aumenteranno dal 30 al 40 per cento. L'approvazione della legge finanziaria rettificativa, senza modifica dell'articolo relativa all'aumento dei dazi doganali su alcuni prodotti importati, genera un aumento dei prezzi di tali prodotti. Osserva il quotidiano "Assabah" nella sua edizione di giovedì 16 luglio che mantenendo l'aumento dal 30 al 40 per cento sull'importazione di alcuni prodotti finiti, il potere d'acquisto delle famiglie ne risentirà. Perché, scrive il quotidiano, la produzione nazionale non è in grado di soddisfare la domanda nazionale nei segmenti interessati. Saranno interessati diversi settori, dall'industria alimentare a quella farmaceutica, compresi il tessile, la pelle e le attrezzature industriali. Per quanto riguarda i prodotti alimentari, l'aumento riguarderà latte, cacao, spezie, succhi di frutta, acque minerali, oli da tavola, zucchero e molti altri alimenti.(Res)