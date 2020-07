I piani di Boris Johnson sulla Commissione per l'intelligence "non sono andati come previsto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani del primo ministro britannico Boris Johnson non sono andati come previsto per quanto riguarda la Commissione per l'intelligence e la sicurezza della Camera dei Comuni. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Johnson aveva infatti selezionato il parlamentare del Partito conservatore Chris Grayling come nuovo presidente della Commissione, ma gli altri deputati hanno inaspettatamente scelto di votare per Julian Lewis. Una fonte vicina alla questione ha rivelato che Grayling "non si aspettava minimamente la sconfitta". Grayling era la scelta favorita dal primo ministro per la posizione, ma era considerato inadatto per la carica da molti persino all'interno del Partito conservatore, per via della sua mancanza di esperienza nel settore e per la sua carriera politica non sempre di successo. In seguito alla votazione, Lewis è stato sospeso dal Partito conservatore in parlamento in base all'accusa di "aver collaborato con il Partito laburista e con altri parlamentari dell'opposizione per i propri vantaggi". (Res)