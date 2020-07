Roma: Raggi, avanti con piano risanamento Atac, quest'anno oltre 400 nuovi assunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Andiamo avanti con il piano di risanamento di Atac che da quest’anno potrà contare su 330 nuovi autisti e 82 operai. Abbiamo dato il via libera al nuovo piano di assunzioni grazie al quale l’azienda di trasporto pubblico della nostra città potrà migliorare il servizio offerto ai cittadini, rinnovando il suo organico". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Sapevamo che la strada scelta con il piano di concordato era quella giusta. Questi risultati lo confermano: abbiamo già assunto 250 autisti e 135 operai nel 2019 e in soli due anni avremo circa 800 dipendenti in più. Il risanamento di Atac passa anche dall’assunzione di nuovi dipendenti, forza lavoro fondamentale a sostegno di una società che, ricordo, solo pochi anni fa era sull’orlo del fallimento", continua la prima cittadina di Roma. "Grazie al percorso avviato stiamo rinnovando la flotta e ricominciato ad assumere. Un bel risultato per un’azienda che abbiamo trovato con oltre 1,3 miliardi di debiti e un grande passo avanti per tutte le cittadine e i cittadini romani", conclude Virginia Raggi. (Rer)