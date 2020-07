Coronavirus: 151.893 morti in America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allarme alto anche in Bolivia, con 52.218 casi di contagio e 1.942 morti. Dichiarata in fretta la chiusura totale delle frontiere e severe restrizioni ai movimenti interni. Fino al 31 maggio è stata in vigore l'emergenza sanitaria e la quarantena su tutto il territorio nazionale. La misura delle aperture viene demandata alle amministrazioni locali, che finora hanno però in gran parte scelto la linea della prudenza. Dall’inizio della crisi, otto ministro sono risultati positivi al test. Allarmanti i numeri registrati in Ecuador: gli ultimi dati spingono i contagi 70.329 casi e 5.158 morti. Dal 16 marzo sono chiuse le frontiere e sospesi i voli internazionali. Il governo ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 13 agosto, pur con restrizioni modulate sulle contingenze locali. A fronte dell'emergenza, aggravata dalle tensioni internazionali sul prezzo del petrolio, il presidente Lenin Moreno ha varato tagli da 1,4 miliardi di dollari alla spesa. Proposta anche una legge di “appoggio umanitario” che prevede versamenti extra dai più facoltosi a favore dei meno abbienti. (segue) (Abu)