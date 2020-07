Coronavirus: 151.893 morti in America latina (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina, dove il 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono a 111.146, con 2.050 decessi. Il governo ha alleggerito la quarantena in atto nelle province con meno contagi, ma rimarrà "congelata" ancora fino al 17 luglio il resto del paese tra cui la capitale Buenos Aires e il suo hinterland. Varato un piano da circa tredici miliardi di euro (circa tre punti di pil) per sostenere produzione, lavoro e consumo: si allontana l’obiettivo del pareggio fiscale entro i prossimi tre anni, sin qui considerato una priorità. Il coronavirus è emergenza anche in Cile, con 321.205 casi confermati e 7.186 morti. Nel paese vige uno stato di emergenza rinnovato da ultimo fino a metà settembre, con un coprifuoco dalle 22 alle 5. I tentativi di una riapertura modulare delle attività sono stati ritirati a fronte della continua crescita e i contagi. Numeri che hanno portato anche alla dimissione del ministro della Sanità Jaime Manalich. Rinviato a ottobre il referendum sulla riforma della Costituzione preparato in risposta alle proteste sociali di inizio anno. (segue) (Abu)