Australia: premier Morrison, sostegno a libertà di navigazione nel Mar Cinese Meridionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha alzato formalmente il velo sul confronto serrato tra gli Usa e la Cina nel Mar Cinese Meridionale, principale teatro dell’espansionismo territoriale cinese, bacino di ingenti riserve di idrocarburi e altre risorse naturali, e snodo attraverso cui transitano ogni anno merci per oltre 3mila miliardi di dollari. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha sfidato apertamente le rivendicazioni territoriali cinesi in quella regione, definendole “illegali”, e ufficializzando di fatto un mutamento radicale della politica estera di Washington, che sinora aveva caratterizzato la propria presenza militare sulle acque contese secondo un’ottica di terzietà, ed evidenziando l’esigenza di garantire la libertà di navigazione e lo status quo tra la prima potenza asiatica e i suoi vicini del Sud-est asiatico. “Vogliamo essere chiari: le rivendicazioni di Pechino sulle risorse offshore di gran parte del Mar Cinese Meridionali sono del tutto illegali, così come la campagna di prevaricazioni (ai danni dei paesi vicini) tesa ad estendere il proprio controllo su di esse”, ha dichiarato lunedì il capo della Diplomazia Usa, aggiungendo che Washington rigetta qualunque diritto accampato da Pechino a più di 12 miglia nautiche dall’atollo delle Spratly, unilateralmente militarizzato dalla Cina. Le dichiarazioni di Pompeo costituiscono la risposta di Washington alla recente accelerazione impressa da Pechino alle tensioni regionali: negli ultimi mesi, infatti, la Cina ha intensificato il proprio attivismo militare sulle acque contese approfittando della pandemia di coronavirus, che ha temporaneamente limitato anche la capacità operativa della Marina militare Usa nell’Asia-Pacifico. (segue) (Res)