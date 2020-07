Vietnam-Cuba: funzionari Partiti comunisti discutono rafforzamento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hoang Binh Quan, membro del Comitato centrale del Partito comunista, e direttore del comitato Relazioni estere della commissione, ha tenuto ieri, 15 luglio, una teleconferenza con Angel Arzuaga, responsabile delle Relazioni estere del Comitato centrale del partito comunista di Cuba. Lo riferisce la stampa vietnamita, secondo cui i due funzionari hanno discusso una ulteriore intensificazione dei legami tra i rispettivi partiti. Quan ha espresso solidarietà a Cuba per le difficoltà causate all’Isola caraibica dall’embargo e dalla crisi pandemica, ed ha elogiato l’efficace risposta dell’Avana all’emergenza sanitaria globale. Quan ha anche ringraziato il governo e il popolo cubano per il sostegno ad Hanoi durante le prime fasi della pandemia. Angel si è congratulato a sua volta per l’efficace risposta del vietnam all’emergenza, ed ha sottolineato il rafforzamento del rapporto di amicizia bilaterale consentito dall’assistenza reciproca. I due funzionari si sono confrontati in merito alle attività celebrative per il 60mo anniversario delle relazioni bilaterali, che cadrà il prossimo 2 dicembre. (Fim)